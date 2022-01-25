Son dakika haberi! Karın keyfini Reisler Gölü'nde çıkarttılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Karın keyfini Reisler Gölü'nde çıkarttılar Kimisi oltası ile balık tuttu, kimisi mangal yaptı Etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar karın keyfini Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Reisler-Okçular Gölü'nde çıkarttı.

KAYNARCA, SAKARYA (İHA) - - Karın keyfini Reisler Gölü'nde çıkarttılar

Kimisi oltası ile balık tuttu, kimisi mangal yaptı

SAKARYA - Etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar karın keyfini Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Reisler- Okçular Gölü'nde çıkarttı. Bazısı oltası ile balık tutarken bazıları ise kar üzerinde mangal yaptı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinde yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Reisler-Okçular Gölü yaz aylarında olduğu gibi bu zamanlarda da misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Çevresi çam, meşe ve doğal orman bitki örtüsü ile çevrili olan ve piknikçilerin uğrak yeri olan gölün keyfini bu kez ise karda çıkarttılar. Yağışın ardından Reisler Gölü'nün yolunu tutan vatandaşlardan bazıları zamanlarını balık tutarak, bazıları ise mangal yaparak geçirdi.

Arkadaşları ile birlikte Reisler Gölü'ne gelen Fatih Temel, "Kar yağışını değerlendirmek için arkadaşlarım ile birlikte buraya geldik. Bir yandan mangal yapıyor bir yandan ise manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Oldukça kalabalık burası, aileler ve diğer kişiler de bizim gibi gelmişler" diye konuştu.