Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü -Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü -Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo tırı önce kepçeye arkadan çarptı...

20.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:34

Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

-Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü

-Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo tırı önce kepçeye arkadan çarptı ardından markete girdi. Kazada arkadan kargo tırının çarptığı kepçe devrilirken, kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 05.15 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir-İstanbul karayolu üzeri Yeniköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir H.Ö idaresindeki 16 BE 604 plakalı Yurtiçi Kargo firmasına ait Ford marka kargo tırı, aynı istikamette seyir halindeki Yakup Akay operatörlüğündeki 45 ŞB 001 plakalı kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yan yatarak sürüklenirken, elektrik direğine çarparak durdu. Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı ise yol üzerinde bulunan markete girdi. Kaza sonrası kepçenin çarparak durabildiği elektrik direğindeki kablolar nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kepçe operatörü Yakup Akay, bulunduğu yerden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kepçe operatörü Yakup Akay ile kimliği öğrenilemeyen kargo tırı sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kepçe operatörü Yakup Akay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kargo tırı şoförü H.Ö.'nün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve ambulansı kabul etmediği öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şehzadeler Belediyesi'nde görevli olduğu Yakup Akay'ın ölüm haberi üzerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Çelik, "Bugün sabah saatlerinde kullandığı iş makinesi ile çalışma alanına giderken, Yeniköy Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında rahmeti rahmana kavuşan mesai arkadaşımız Yakup Akay kardeşime Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Güncel
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer Dünya
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti 3. Sayfa
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aamir Khan Hande Erçel Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Antalya Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:35:05. #1.15#
title