Son dakika haberi! KARDEŞLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI; OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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Son dakika haberi! KARDEŞLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI; OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:33
Son dakika haberi! KARDEŞLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI; OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Son dakika haberine göre Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşanan arbede, saldırganın silahla ateş etme anı, vatandaşların panik anları ile saldırganın kaçması görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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