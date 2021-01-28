Son dakika haberi! KARDEŞLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI; OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:33
Son dakika haberine göre Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)
Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşanan arbede, saldırganın silahla ateş etme anı, vatandaşların panik anları ile saldırganın kaçması görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı