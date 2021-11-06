Son dakika haberi! Kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. (37) ve ağabeyi G.K. (47) bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşine ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan K., hayatını kaybetti. Ağabey G.K hakkında ise tutuklama kararı çıktı. - KOCAELİ

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