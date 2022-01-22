Son dakika haberi... Kardan yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Kardan yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberi... Kardan yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Siirt'in Pervari ilçesinde kardan yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kardan yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde oturan 17 yaşındaki Songül Erten ve Yapraktepe'de oturan 45 yaşındaki Halil İlhan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları, yetkililere haber verdi.

İl Özel İdaresi personelinin yolu açmasıyla köylere ulaşan sağlık ekipleri, hastaları ambulansla Pervari Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Pervari, Siirt, kar, Güncel, Haber

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