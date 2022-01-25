Son dakika haberi: KARDA DÜŞÜP YARALANAN KADINI, AMBULANSA İTFAİYE TAŞIDI - Haberler
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Son dakika haberi: KARDA DÜŞÜP YARALANAN KADINI, AMBULANSA İTFAİYE TAŞIDI

Son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde karda kayarak düşüp yaralanan Gülden Avcı'nın (59) evine kardan ulaşamayan sağlık ekipleri itfaiyeden yardım istedi.

BURDUR (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde karda kayarak düşüp yaralanan Gülden Avcı'nın (59) evine kardan ulaşamayan sağlık ekipleri itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kurtarma aracıyla yamaçtaki evden indirilen Avcı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Çavuşlar Mahallesi'nde karlı yolda yürürken düşen Gülden Avcı'nın yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansın karla kaplı rampadan çıkamaması üzerine Bucak Belediyesi İtfaiyesi'nden kurtarma ekibi eve geldi. İtfaiye ekipleri kurtarma aracına aldıkları Gülden Avcı'yı ambulansa taşıdı. Düşmesi sonucu belinden yaralanan Avcı, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika haberi: KARDA DÜŞÜP YARALANAN KADINI, AMBULANSA İTFAİYE TAŞIDI

Son dakika haberi: KARDA DÜŞÜP YARALANAN KADINI, AMBULANSA İTFAİYE TAŞIDI

Son dakika haberi: KARDA DÜŞÜP YARALANAN KADINI, AMBULANSA İTFAİYE TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Burdur, Güncel, Haber

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