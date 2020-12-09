Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta
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Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Hasanlök Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kömür sobasını yakarak uyuyan 72 yaşındaki Mustafa Duman ile eşi 71 yaşındaki Zeliha Duman'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Anne ve babasından haber alamayan çiftin oğlu Yücel Duman, kapıyı kırarak içeri girdi. Annesi ve babasını yerde hareketsiz şekilde gören Yücel Duman, durumu mahalle halkı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karı kocanın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, sabah saatlerinde otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yaşlı karı kocanın cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsinin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta
Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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