Son dakika haberi! Karayolları ekipleri, yangında mahsur kalanların kurtarılmasında etkin rol oynuyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya'daki orman yangınları nedeniyle haberleşmede sıkıntı yaşanmaması için afet bölgesine acil durum haberleşme aracı ve mobil baz istasyon araçları sevk etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya'daki orman yangınları nedeniyle haberleşmede sıkıntı yaşanmaması için afet bölgesine acil durum haberleşme aracı ve mobil baz istasyon araçları sevk etti.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada aynı anda başlayan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor. Başlangıcından itibaren tüm kurumların seferber olduğu yangında bir yandan söndürme çalışmaları yürütülüyor, diğer yandan da yaraların kısa sürede sarılması için hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

???????Antalya'daki çalışmalara 15 arazöz, 3 kanal kazıcı, bir dozer, 4 ekskavatör, bir yükleyici, 4 treyler, 4 öncü, bir akaryakıt nakil aracı, 3 trafik kontrol ekibi ve 73 personelle destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, yangın nedeniyle mahsur kalanların kurtarılarak, güvenli bölgelere ulaştırılmasında da etkin rol oynadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Manavgat'a gelerek çalışmaları yerinden takip etti, yanan alanlarda incelemede bulundu.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bölgede internet hatlarında oluşan hasarların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, Manavgat'ta enerji ve şebekenin hasar görmesi nedeniyle 107 mahallede 95 bin müşteriye hizmet verilmekteyken, yangın sebebiyle 23 mahallede 2 bin 405 müşterinin hizmetinde kesinti yaşandığı belirlendi.

Afet bölgesinde 110 kilometrelik kablo güzergahı, bin 500 adet ahşap direk ve 700 abone dağıtım kutusunun zarar gördüğü tespit edildi. Tespit çalışmalarının ardından hasarların kısa sürede giderilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Acil durum haberleşme aracı sevk edildi

Kesintiler nedeniyle haberleşmede sıkıntı yaşanmaması için Bakanlık tarafından afet bölgesindeki acil telefon ve internet ihtiyacı için bölgeye acil durum haberleşme aracı ve mobil baz istasyonu araçları sevk edildi.

Mobil sahada yangın nedeniyle yaşanan kesiklik ise mobil baz istasyonu tarafından giderilmeye çalışılıyor. Ulualan Koordinasyon Merkezine de bir mobil baz istasyonu kuruldu.

Manavgat'taki yangın bölgesinde enerji ve soğutma sistemlerine ilişkin 3 ekiple müdahale ve kontroller yapılıyor, 8 ekip de hazır durumda bekletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun