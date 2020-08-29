Son dakika haberi: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Bir son dakika haberine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 artarak, 1648'e, vaka sayısı da 426 artarak, 93 bin 390'na yükseldi.

Guatemala'da ölü sayısı 2 bin 709

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 2 bin 709'a, vaka sayısı da 1065 artarak, 72 bin 921'e ulaştı.

Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artışla 1803'e, vaka sayısı 1020 artışla 57 bin 669'a yükseldi.

Kosta Rika'da ise 10 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 407'ye, vaka sayısı da 1193 artışla 38 bin 485'e çıktı.

Kaynak: AA