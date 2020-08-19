Son dakika haberi | Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Gelen son dakika haberine göre Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son dakika haberi | Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
19.08.2020 01:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 01:58

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 1489'a, vaka sayısı da 386 artarak 87 bin 123'e yükseldi.

Guatemala'da ölü sayısı 2 bin 389

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 2 bin 389'a, vaka sayısı da 382 artarak 62 bin 944'e ulaştı.

Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artışla 1583'e, vaka sayısı 493 artışla 50 bin 995'e yükseldi.

El Salvador'da ise 7 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 625'e, vaka sayısı da 269 artışla 23 bin 462'ye çıktı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 3. Sayfa
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şükran Ovalı
Spor Arda Turan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 02:14:03. #1.15#
title