Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret

28.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:15
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Karatay Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Karatay Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile Sevgi Evleri'ndeki çocuklara moral ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında çocuklarla bir araya gelen Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit yaptığı açıklamada, çocukların sevgi ve şefkate ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Konya Şehir Hastanemizde tedavisi devam eden çocuklarımızla bir araya geldik. Karatay Kent Konseyi olarak tüm yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepsine Allah'tan şifalar diliyoruz. Bir nebze de olsa onlara moral verdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Konya Şehir Hastanesindeki ziyaretin ardından Karatay Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla da bir araya geldiklerini aktaran Fazilet Koçyiğit, Karatay Sevgi Evleri'nin ülkemizin önemli kurumları arasında olduğunu ifade ederek çocukların burada aile sıcaklığı içinde kaldığını belirtti. İnsanlığın mutluluğun ve dünyanın güzelleşmesinin, çocukların iyi korunması ve iyi yetişmesine bağlı olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Farklı yaş gruplarındaki çocuklar, burada devletin şefkat eli altında mutlu bir şekilde yetiştiriliyor. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. Bizler de her zaman Karatay Sevgi Evleri'nde bulunan çocuklarımızın yanındayız. Onların bir gülüşü her şeye değer ve bu çocuklar bizim. Çocuklarımızla yakından ilgilenen kurum müdürümüze, hocalarımıza, gönüllü anne ve bütün babalarımıza emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden çocuklara ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 11:15:42. #1.16#
title