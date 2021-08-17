Son dakika haberi... Karasu'daki kazada ağır yaralanan sürücü öldü

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurudere Mahallesi'nde önceki gün fındık bahçesine giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Osman Kan (36), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi yarın mahallesinde toprağa verilecek Kan'ın, 4 ay önce evlendiği ve erkek kardeşini de yıllar önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Karasu Kurudere Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada traktörün altında kalan Kan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılmış, kalbi duran yaralı sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün