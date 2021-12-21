Son dakika haberi | Karasu'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Limandere Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Sezgin Er'e (56) telefonla ulaşamayan hurdacı arkadaşı evine gitti.

Er'i bahçede hareketsiz halde yatarken bulan arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Er'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası Er'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet