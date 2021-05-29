Son dakika haberi: Kararı Kartallı gençler verecek
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Son dakika haberi: Kararı Kartallı gençler verecek

Son dakika haberi: Kararı Kartallı gençler verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar Kartallı komşuları için birbiri ardına projelere imza atan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde hizmet girecek olan tesislerin adlarını da Kartallı gençlerle belirleyecek.

Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar Kartallı komşuları için birbiri ardına projelere imza atan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde hizmet girecek olan tesislerin adlarını da Kartallı gençlerle belirleyecek.

İstanbul'un en genç belediye başkanı olarak Kartallılara hizmet etmek için yola çıkan Başkan Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yapılan projelerde yer alan kafeteryalara verilecek adların kararını da Kartallı gençlere bırakıyor. Başkan Yüksel, hizmet verecek kafeteryaların adlarını düzenleyecekleri anket ile belirleyeceklerini söyledi. Yüksel, sosyal medya hesaplarından düzenlenecek olan anketin yanı sıra gençlerin düşündükleri adları da kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Kafeteryaların adları anketle belirlenecek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir Kartallı olarak komşularımızın yararlanacağı projelerimizi hızla tamamlamaya gayret ediyoruz. Tabi ki bu arada sevgili komşularımızın düşünceleri ve istekleri bizi bu konuda yönlendiriyor. Bu kapsamda Kartal'da hayata geçirdiğimiz parklarımız, tesislerimiz ve merkezlerimizin bünyesinde vatandaşlarımızın soluk alabileceği, dinlenebileceği kafelerimizin çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyoruz. Önceliğimizi hep Kartallı komşularımızın istekleri doğrultusunda uygularken, hizmet veren kafelerimizin adına da Kartallı gençlerimizle birlikte karar vermek istiyoruz. Gençlerimizin istekleri doğrultusunda ve farklı isim önerilerinize açık olarak bir anket düzenliyoruz. Haydi Kartallı gençler kafelerimizin adına hep beraber karar verelim" dedi.

Ankete katılmak için sosyal medya hesapları: https://twitter.com/kartalbld

Kartal-HUB

Kolektif Kartal

Motto

Gezegen: Venüs/Merkür/Jüpiter - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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