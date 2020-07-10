Son dakika haberi: KARAR SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI (1)
Son dakika haberleri: Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı.
10.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:04
Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA
Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor. Her çene zaman kalabalık artıyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA