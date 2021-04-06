Son dakika haberi... Karapınar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yeri kapatıldı
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Son dakika haberi... Karapınar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yeri kapatıldı

Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Karapınar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yeri kapatıldı

Son dakika haberi... Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir pazar yeri kapatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir pazar yeri kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle Yeşilyurt Mahallesindeki pazar yerini 10 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

Daha sonra yapılacak kontrollerde pazar yerinin yeniden açılıp açılmayacağına karar verileceği kaydedildi.

Karar, belediye hoparlöründen vatandaş ve esnaflara duyuruldu..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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