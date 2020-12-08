Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı
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Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı

08.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:47
Son dakika haberi... Karantinada olması gereken kişi iş yerinde çalışırken yakalandı

Son dakika haber... Edirne'de, karantinada olması gereken kişi polis ekiplerince iş yerinde yakalandı.

Edirne'de, karantinada olması gereken kişi polis ekiplerince iş yerinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekenlerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, Kovid-19 temaslısı O.O'nun ikametinde olmadığını tespit etti.

İş yerine çalışmaya gittiği belirlenen ve hakkında işlem yapılan O.O, karantina süresini tamamlaması için KYK yurduna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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