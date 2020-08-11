Son dakika haberi! Karantina nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polislerden sürpriz doğum günü
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Son dakika haberi! Karantina nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polislerden sürpriz doğum günü

Son dakika haberleri... Osmaniye'de bir yakınının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evde karantina altında olan 13 yaşındaki çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

11.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:05

Osmaniye'de bir yakınının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evde karantina altında olan 13 yaşındaki çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Düziçi ilçesi Kurtbeyoğlu Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Selman Emek'in bir yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Emek ailesi karantina altına alındı.

Evden çıkması yasak olan Selman, 155'i arayarak yakında doğum günü olduğunu ve çok sevdiği polislerin de doğum günü kutlamasına katılmalarını istedi.

Bunun üzerine ekipler, aldıkları doğum günü pastasıyla Selman'ın evine giderek sürpriz yaptı.

Kapıda polisleri görünce şaşıran Selman, kendisini yalnız bırakmayan polislere teşekkür etti.

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Son dakika haberi! Karantina nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polislerden sürpriz doğum günü

Kaynak: AA

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