Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere "Artık ekmek de yemeyeceğim"dedi

Edirne'de, tam kapanma dönemi kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evinde karantinada olması gereken Covid-19 temaslı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı.

Edirne'de, tam kapanma dönemi kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evinde karantinada olması gereken Covid-19 temaslı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı. Kişi, polis ekiplerine"artık ekmek de yemeyeceğim, beni yurda değil eve götürün" dese de, salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" dönemiyle birlikte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı, yakayı ele verdi

Sokakta gezen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada kişinin kardeşinin korona virüs hastası olduğu ve ailesiyle birlikte evde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. "Riskli" grubunda yer alan T.F. salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

"Artık ekmek de yemeyeceğim"

Şahsın, "Ben yurda gelmem ağabey, benim evim var. Markete ekmek almaya çıkmıştım, artık ekmek de yemeyeceğim" dediği kameralara yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı