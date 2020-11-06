Son dakika haberi: Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberi: Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

06.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:16
Son dakika haberi: Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklar, pazar yerleri, işletmeler, toplu taşıma ve ticari araçlarda denetim yapıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklar, pazar yerleri, işletmeler, toplu taşıma ve ticari araçlarda denetim yapıldı.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar Alanı'nda kurulan cuma pazarında başlayan denetimlere, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, İlçe Müftüsü Vekili İlhan Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğü komiserlerinden Süleyman Acar katıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerleri tek tek denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Kaymakam Canbaba, denetimler sırasında hem vatandaşlarla sohbet etti hem de kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

"Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor"

Kaymakam Canbaba, denetimlerin sık aralıklarla süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık için, hepimiz için mottosuyla geliştirdiğimiz bir denetim. Son zamanlarda vakalar artmakta. Buna bir farkındalık oluşturmak, yerinde uyarı yapmak için bu denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle maske takmalarını rica ediyoruz. Bu hastalığı yeneceksek hep beraber yeneceğiz. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Gördüğümüz uyumsuzlukları kesinlikle affetmeyeceğiz ve idari yaptırım uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan ricamız maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri."

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Çetinkaya da el birliğiyle bu hastalığı yeneceklerini vurgulayarak, "İlçemizde ekipler kurarak, gelen her şikayeti ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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