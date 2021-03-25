Son dakika haberi | Karamürsel'de kar nedeniyle yolda kalan ambulans kurtarıldı
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Son dakika haberi | Karamürsel'de kar nedeniyle yolda kalan ambulans kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Karamürsel'de kar nedeniyle yolda kalan ambulans kurtarıldı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'dan Bursa'daki İznik Devlet Hastanesine sevk edilen M.S. isimli hastayı götüren özel ambulans, Senaiye Mahallesi'nde kar yağışının etkisini artırması sonucu yolda kaldı.

Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan jandarma ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, bulunduğu yerden kurtardıkları ambulansın yola devam etmesini sağladı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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