Son dakika haberi... Karamürsel'de atık yemekler Türk Kızılay aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Karamürsel'de atık yemekler Türk Kızılay aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

21.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Son dakika haberi... Karamürsel'de atık yemekler Türk Kızılay aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Son dakika haber... Kocaeli'de, Türk Kızılay Karamürsel Aşevi tarafından ihtiyaç sahipleri için kaynatılan tencerelerden arta kalan yemekler, "Atık Yemek" projesiyle barınak ve sokakta yaşayan hayvanlarının da karınlarını doyuruyor.

Kocaeli'de, Türk Kızılay Karamürsel Aşevi tarafından ihtiyaç sahipleri için kaynatılan tencerelerden arta kalan yemekler, "Atık Yemek" projesiyle barınak ve sokakta yaşayan hayvanlarının da karınlarını doyuruyor.

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AA muhabirine, Karamürsel'de 2007 yılında kurulan aşevinin 14 yıldır ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdığını anlattı. Sokak hayvanları için de "Atık Yemek" projesi başlattıklarını aktaran Alemdar, Karamürsel'de barınak ve sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Alemdar, "Aşevinde yaptığımız etli yemeklerin kemiklerini, yemek verdiğimiz yerden kalan yemekleri toplayarak hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Türk Kızılay ekipleri, her gün belediye barınağına proje kapsamında yemek, et ve kemik parçaları bırakıyor." diye konuştu.

Türk Kızılayın her zaman projeleriyle örnek olduğuna işaret eden Alemdar, pazar günü hariç her gün salgın nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan 470 ihtiyaç sahibine 3 çeşit yemek ulaştırıldığını aktardı.

"Her gün araçlarla yemek hizmeti veriliyor"

Hijyen koşullarına dikkat edildiğini aktaran Alemdar, "Çalışanlar dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyor. 'Açım, yemeğe ihtiyacım var.' diyen herkes buradan yemek alır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de gerekli izinleri alıp araçlarımızla yemek hizmeti gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Bahar Gök Karakuş da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her gün hayvanların bakımının yapıldığını anlatan Karakuş, "Proje için de teşekkür ediyoruz. Buradan gelen yemekleri dağıtıyor, kemikleri ve et parçalarını pişirerek hayvanlara veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Demet Akalın Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Karamürsel'de atık yemekler Türk Kızılay aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:27:33. #1.15#
title