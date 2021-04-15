Son dakika haberi | Karamürsel'de altyapı yatırımları devam ediyor
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Son dakika haberi | Karamürsel'de altyapı yatırımları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Karamürsel'de altyapı yatırımları devam ediyor

Son dakika haber... Kocaelin'nin Karamürsel ilçesinde, iki caddede altyapı yenileme çalışması yapılacak.

Kocaelin'nin Karamürsel ilçesinde, iki caddede altyapı yenileme çalışması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz Mahallesi Atatürk ve İnönü caddelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları imalatı yapacak.

Altyapının tamamlanmasının ardından her iki yolda araçların park etmesinin önlenmesi amaçlı yay yolları genişletilecek.

Söz konusu caddeler, tek araç geçilecek şekilde düzenlenecek ve modern sokak lambalarıyla ışıklandırılacak.

Çalışmalar kapsamında toplam 930 metre uzunluğunda içme suyu, 925 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 585 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı çalışması yapılacak.

Altyapı yenileme çalışmalarına, 17 Nisan'da başlanacak ve 17 Haziran'da tamamlanacak.

Altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki güzergah, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKEMO tarafından araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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