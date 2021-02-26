Son dakika haberi... Karamürsel'de "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi
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Son dakika haberi... Karamürsel'de "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

26.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:43
Son dakika haberi... Karamürsel'de

Son dakika haberler... Karamürsel'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından muhtar ve azalar ile kamu personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Karamürsel'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından muhtar ve azalar ile kamu personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programına Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Müdürü Ferhan Uğur ile muhtarlar, azalar ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nca 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini söyledi.

AFAD tarafından afetlerde doğru davranış şekillerinin neler olduğu konusunda teorik eğitimler verilerek afet farkındalığı oluşturulmasının hedeflendiğini anlatan Canbaba, afet farkındalığının önemine değindi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan da kurum olarak Kocaeli'de vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verdiklerini kaydetti.

Deprem ve afetlerde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Koçan, "Amacımız vatandaşımızı bu 6 saatlik zaman dilimindeki davranış biçimi konusunda bilgilendirmek olup, bu amaç doğrultusunda bilinçli ve hazır olmak için ilçelerimizi dolaşarak eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli AFAD Müdürlüğü Afet Eğitim Şefi Sabahattin Yaşa, İyileştirme Şube Müdürü Adem Süer, Acil Afet Durum Yönetim Merkezi Müdürü Hüseyin Çakırca tarafından afet farkındalık eğitimi, afet risklerine karşı alınacak önlemler, yapılan afet hazırlık çalışmaları ve gönüllülüğün kapsamı ve geleceği, temel afet bilinciyle ilgili konu başlıklarını içeren sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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