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Son dakika haberi! Karaman Valisi Işık sel taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Karaman Valisi Işık sel taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, aşırı yağışlar sonrası sel baskınının yaşandığı Süleymanhacı köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, aşırı yağışlar sonrası sel baskınının yaşandığı Süleymanhacı köyüne giderek incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile afetin yaşandığı Süleymanhacı köyünde yerinde incelemelerde bulunan Vali Işık, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretinde köy muhtarı Ahmet Mehmet ile de görüşen Vali Işık, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan sel baskını sonrasında İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve vidanjörler hızla bölgeye gönderilmişti.

Son dakika haberi! Karaman Valisi Işık sel taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

Son dakika haberi! Karaman Valisi Işık sel taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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