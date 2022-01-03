Son dakika haberi: Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimleri - Haberler
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Son dakika haberi: Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimleri

Son dakika haberi: Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimleri
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimi yapıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimi yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde yapılan seçime tek kongreyle gidildi. Seçimler sonucunda mevcut başkan Adem Ülküseven ve yönetimi tekrar seçildi.

Ülküseven seçim sonrası yaptığı konuşmada, 2019'dan bu yana rahmetli Başkan Mustafa Maya'dan aldığı bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalıştığını söyledi.

2022'nin ilk günlerinde kongrelerini yaptıklarını ifade eden Ülküseven, "2022 yılı inşallah hepimiz için hayırlı olur. Esnaf olarak zor günlerden geçiyoruz. Tekrar bu göreve talip olduk sizlerde bizlere güvendiniz tekrar seçtiniz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız her zaman sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız." dedi.

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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