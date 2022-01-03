Son dakika haberi: Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimleri

KARAMAN (AA) - Karaman Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarları Esnaf Odası seçimi yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde yapılan seçime tek kongreyle gidildi. Seçimler sonucunda mevcut başkan Adem Ülküseven ve yönetimi tekrar seçildi.

Ülküseven seçim sonrası yaptığı konuşmada, 2019'dan bu yana rahmetli Başkan Mustafa Maya'dan aldığı bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalıştığını söyledi.

2022'nin ilk günlerinde kongrelerini yaptıklarını ifade eden Ülküseven, "2022 yılı inşallah hepimiz için hayırlı olur. Esnaf olarak zor günlerden geçiyoruz. Tekrar bu göreve talip olduk sizlerde bizlere güvendiniz tekrar seçtiniz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız her zaman sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız." dedi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet