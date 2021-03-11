Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi
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Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi

11.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:50
Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da uygulanan tedbirlerle korona virüs vakaları düşüşe geçerken, pandemi denetimleri de aralıksız sürüyor.

Karaman'da uygulanan tedbirlerle korona virüs vakaları düşüşe geçerken, pandemi denetimleri de aralıksız sürüyor.

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde vatandaşların kalabalık oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı denetim yaparak kurallara uymayanlara ceza yazıyor. Özellikle kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi üzerindeki denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların cadde girişinde HES kodu sorgusunu yapıyor. Ayrıca ekipler cadde üzerinde ve ara sokaklarda da drone ile havadan kurallara uymayanları tespit ediyor. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da beraberindeki şube müdürleriyle birlikte denetimleri yakından takip ediyor.

İki hafta öncesine kadar çok riskli iller arasında yer alan Karaman, uygulanan sıkı denetimler sayesinde kırmızı kategoriden turuncu kategoriye düşmüştü. Yetkililer, mavi kategoriye düşünceye kadar denetimlerin bundan sonra da her alanda aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KARAMAN

Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi
Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi
Son dakika haberi: Karaman polisinden drone ile korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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