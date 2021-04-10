Son dakika haberi: Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklandı
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Son dakika haberi: Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaşmıştı.

Yapılan çalışma sonucu harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa, Muğla, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 500 polis ve 40 özel hareket görevlisinin katıldığı operasyonda, 35 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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