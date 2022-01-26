Son dakika haberi | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haber

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