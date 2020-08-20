Son dakika haberi! Karaman'da uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.İ., H.D. ve U.B.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 8 dolu tüfek fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 49 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. ve H.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA