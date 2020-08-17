Son dakika haberi | Karaman'da şüpheli ölüm
Son dakika haberlerine göre Karaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.
17.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:17
Karaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Erenkavak köyünde nohut tarlasına giden Ahmet Barlık'tan (58) haber alamayan yakınları tarlaya gitti.
Barlık'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Barlık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Barlık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA