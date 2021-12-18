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Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Olay yeri Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması Tabancanın incelenmesi Karaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Olay yeri

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması

Tabancanın incelenmesi Karaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 1911. sokakta 2 grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hacı Ramazan L. ile Talha G, tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hacı Ramazan L, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Talha G. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sokaktaki bir kanepenin altında olayda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirdi.

Kavga sırasında bir köpeğin de vurularak telef olduğu belirlendi.

Silahlı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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