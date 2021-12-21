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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, S.E. (18), Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi 680. Sokaktaki bir iş yerinde Ş.K. (17) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.E. pompalı tüfekle Ş.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası kaçan S.E.'yi gözaltına aldı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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