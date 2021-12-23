Son dakika haberi | Karaman'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Karaman'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | Karaman'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 11 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 35 litre etil alkol, sahte içki dolu 21 şişe, 5 içki kiti, 50 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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