Son dakika haberi | Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı Son dakika haberi... Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Işık, ilgili birimlerin iş birliği ve koordinasyonu içerisinde bölgede bulunan ormanların korunmasına yönelik alınacak tedbirlere hep birlikte hassasiyet göstererek herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden mücadele edileceğini belirtti.

Işık, vatandaşlardan da alınan kararlara duyarlı olmalarını istedi.

Toplantıda, faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bilgiler verildi.

Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı alınan kararların ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk, Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA