Son dakika haberi! Karaman'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi! Karaman'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:46
Son dakika haberi! Karaman'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberine göre Karaman'da bir ahırdaki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaman'da bir ahırdaki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 1991. Sokak'taki Özay Küçükbingöl'e ait ahırda bulunan bir inek, ahırın içindeki kuyuya düştü.

Küçükbingöl, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyunun ağzını hilti ile açrak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çıkardı.

İneğin sahibi Küçükbingöl, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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