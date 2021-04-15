Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
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Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

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Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan F.B, buna rağmen Adana'ya gitmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsüne bindi.

Karaman-Konya kara yolunda denetleme yapan polis ekipleri otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, F.B'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine uygulama noktasına sevk edilen filyasyon ekipleri, polis eşliğinde yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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