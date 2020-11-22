Son dakika haberi | Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Son dakika haberi: KARAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçmaya çalışan Enes T. ve kız arkadaşı Arife G. kaza yaptı.

KARAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçmaya çalışan Enes T. ve kız arkadaşı Arife G. kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü Enes T.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek gibi çeşitli maddelerden 7 bin 271 lira ceza uygulandı.

Yeni Mahalle Mara yolu üzerinde devriye görevini yerine getiren sivil asayiş ekibi, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmak isterken 408'inci sokak dönüşünde park halindeki kamyona çarptı.

Motosiklet sürücüsü Enes T. ve motosiklette bulunan kız arkadaşı Arife G. şans eseri yaralanmadı. Enes T.'nin durumundan haber dar olan yakınları ise olay yerine geldi. Enes T.'nin eniştesi Durmuş K. Enes T.'ye dur ihtarına uymadığı gereçkçesiyle tepki gösterdi. Enes T. yapılan alkol muayenesinde 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Enes T.'ye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, sigortasız ve vizesiz araç kullanmak maddelerinden toplamda 7 bin 271 lira ceza yazıldı.

Arife G. ve olay yerine gelen Enes T.'nin yakınları Durmuş K. ve Beytullah A.'ya ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN