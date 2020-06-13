Son dakika haberi... Karaman'da kayıp çobanın cesedi su kuyusunda bulundu
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Son dakika haberi... Karaman'da kayıp çobanın cesedi su kuyusunda bulundu

Son dakika habere göre Karaman'da dün geceden beri haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu.

Son dakika haberi... Karaman'da kayıp çobanın cesedi su kuyusunda bulundu
13.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:48

Karaman'da dün geceden beri haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu.

Merkeze bağlı Çoğlu köyünde, arazide koyunlarını başıboş gören Nuri Çelebi, Afganistan uyruklu çobanı aramaya başladı. Çelebi, ismini Halil Özbek olarak bildiği çobana ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin kayıp çobanı arama çalışması sürerken, bugün sabah koyunlarını meraya çıkaran Çelebi, dün koyunların otladığı bölgedeki kullanılmayan su kuyusunda çobanın cesedini gördü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çobanın öldürüldüğünü ve sürüklenerek kuyuya atıldığını tespit etti.

Kuyudaki ceset, AFAD ekiplerince çıkarılarak, Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin gerçek kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelebi, "Akşam sürüyü başıboş bulunca çobanı aradım, bulamadım. Durumu jandarmaya bildirdik. Sabah da sürüyü tekrar akşam bulduğum yere getirdim. Oralarda çobanı ararken kuyuyu gördüm. Baktığımda çobanın cesedi kuyunun içindeydi. Biz tam ismini bilmiyoruz. Sadece bize isminin Halil Özbek olduğunu söylerdi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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