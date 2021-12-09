Son dakika haberi: Karaman'da hastanede yangın ve tahliye tatbikatı

KARAMAN (İHA) - Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane tatbikat birimi tarafından hastane çalışanlarıyla birlikte yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Olabilecek afet ve acil durumlarda hastane acil plan ve sivil savunma planları incelenerek, çalışanlarla fikir alışverişinde bulunarak, hastaların hangi koşullarda tahliye edileceği konusunda uygulama yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği hastane servisinde yangın meydana gelmesiyle bir hasta mahsur kaldı. Çalışanlar yangını kontrol altına aldıktan sonra mahsur kalan vatandaş için hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binasında çalışmalar yapan ekipler, mahsur kalan hastayı yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikat yaralının aşağıya indirilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN