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Son dakika haberi | Karaman'da gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Karaman'da gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı

Son dakika haber: Karaman'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyet sonucunda, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, ticaret kanununa aykırılık, hakkı olmayan yere tecavüz, çocuğun kaçırılması gibi farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüphelilerden, 11'i serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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