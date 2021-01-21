Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı
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Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı

21.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:44

Bir son dakika haberine göre Karaman'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 11'i daha tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 11'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6 zanlı ise emniyetten serbest bırakıldı.

Operasyon

Karaman'da, 16 Ocak'ta Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği, 550 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara, görüntülerini çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülmüştü.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 11'i daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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