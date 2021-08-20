Son dakika haberi | Karaman'da düzenlenen Golbol Yükselme Müsabakaları tamamlandı

Son dakika spor haberine göre Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Golbol Yükselme müsabakaları oynanan son gün maçlarının ardından sona erdi.

Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Golbol Yükselme müsabakaları oynanan son gün maçlarının ardından sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Erkekler ve Kadınlar Golbol Yükselme müsabakaları Kazım Karabekir, Yunus Emre ve Merkez Spor Salonlarında oynanan son gün karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

38 spor kulübünden toplam 226 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3'e giren takımlar bir üst lige yükselmeye hak kazandı.

Beş gün süren müsabakalar sonunda kadınlarda Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi birinci olurken, 15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Antalya Toros Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak 2. Lig'in yeni takımları oldu.

Erkeklerde ise, Antalya Toros Engelliler Spor Kulübü birinci, Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği ikinci ve Kahramanmaraş Türkiye Görme Engelliler Derneği Şubesi üçüncü olarak 4. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı.

Müsabaka sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin