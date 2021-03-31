Son dakika haberi | Karaman'da çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Karaman'da çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Karaman'da çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Karaman'da çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Karaman'da çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanarak salgınla mücadelede yeni kararlar aldı.

Buna göre, kente Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde kurulan semt pazarı aynı yerde cuma günü kurulacak.

Ayrıca, kısıtlama günlerinde bitkisel ürünlerini sulayacak, gübreleme budama, ilaçlama ve hasadının yapılması amacıyla şehir merkezinden tarla, bağ ve bahçelere gidecek çiftçiler, çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarında çalışabilecek.

Kuruldan yapılan açıklamada, çiftçilerin de salgın önlemlerini alması gerektiği belirtilerek, "Çiftçilik belgesi sahibi olan çiftçiler, çiftçilik belgesi olmamakla birlikte geçerli tapu kayıt belgesi olan üreticiler, sabah en geç saat 09.00'dan önce ikametlerinden ayrılıp tarla, bağ ve bahçelerine gidebilecek. Bu kişiler ikametleri ile tarla, bağ ve bahçenin bulunduğu güzergahlar dışında bulunamayacak. Üreticiler, çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Süleyman Soylu Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hazal Kaya Burcu Biricik
Spor İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Karaman'da çiftçiler kısıtlama günlerinde çiftçilik belgesiyle tarlalarına gidebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 22:05:55. #1.15#
title