Son dakika haberi! Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

14.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:28
Son dakika haberi! Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ayrancı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaağaç köyünün ikinci bir emre kadar karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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