Son dakika haberi... Karaman'da bir köy karantinaya alındı
05.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:04
Bir son dakika haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Boyalık köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal