Son dakika haberi... Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

11.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:28
Son dakika haberi... Karaman'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı adam öldü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı adam öldü.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde kendine ait elma bahçesine çalışmaya giden Mustafa Sağlam (79), eve dönmeyince yakınları bahçeye aramaya gitti.

Sağlam'ın bahçede yerde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlam'ın hastaneye kaldırılmadan önce yakınlarına, ağaçtan düştüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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