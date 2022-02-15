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Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu yakan şahıs gözaltına alındı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu yakan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.D., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Yanan araca ilk müdahaleyi polisler ve vatandaşlar yaptı. Yangın hemen söndürüldü.

Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın terör eylemi olmadığı belirtildi.

Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Azmak/İHA)

Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kocaeli, Gölcük, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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