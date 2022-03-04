Son dakika haberi... Karakola 10 ton patlayıcıyla saldıran teröristlere ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 6 yıl önce Zeyrek Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 6 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu, 2'si firari 3 sanığın 4 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 176 yıldan 448 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Deniz Özdemir, firari şüpheliler Ö.A. ile B.Y. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kurulması, yapılanması ve yaptıkları saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede, 29 Mayıs 2016'da Kulp ilçesinde Zeyrek Jandarma Karakoluna yönelik saldırıda yakalanan "Baver" kod isimli terörist Deniz Özdemir ve kaçan 2 teröristin 10 ton patlayıcı yüklü kamyonla bombalı saldırı düzenledikleri kaydedildi.

Bölgede görev yapan geçici köy korucularının saldırıyı fark ettikleri belirtilen iddianamede, saldırının fark edilmesi üzerine aracın korucuları öldürmek amacıyla patlatılması sonucunda olay yerinde yaklaşık 15 metre çapında 2,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu, 6 güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

Patlama noktasına yaklaşık 700 metre mesafedeki Zeyrek Jandarma Karakolunun camlarının büyük kısmının kırıldığı, yaklaşık 200 metre mesafedeki Zeyrek Ortaokulunda büyük hasar oluştuğu ve okulun kullanılamaz hale geldiği ifade edilen iddianamede, koruculara ait okul önündeki araçlar ve yol kenarındaki kahvehanede büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

İddianamede, saldırıda 6'sı yaralanan ve malı zarar gören 39 mağdurun müşteki sıfatıyla alınan ifadelerinde saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden şikayetçi oldukları ifade edildi.

Olay yerinde yapılan inceleme raporunun da yer aldığı iddianamede, bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özellikte olduğu, olay yerinden alınan numunelerin bir bölümünde RDX ve nitrat iyonu saptandığı kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar yer aldı:

"Şüpheli Deniz Özdemir, söz konusu bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren asıl faillerdendir. Şüphelilerden Ö.A. ve B.Y'nin de saldırıdan kısa bir süre önce bölgede görev yapan korucuları ve karakolu kontrol maksatlı keşif faaliyeti yaptıkları, muhtemelen saldırı sonrası teröristleri bölgeden uzaklaşmaları için yardım için bölgede bulunmuşlardır. PKK/KCK'nın örgütünce bombalı araçla düzenlenen saldırıda, mağdurları öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, şüphelilerin yargılamaları yapılarak ayrı ayrı cezalandırılmaları talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, sanıklar hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 kişiyi "kasten adam öldürmeye teşebbüs", 39 kişiye yönelik "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 176 yıldan 448 yıla kadar hapis cezası isteniyor.