Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı - Haberler
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Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması İstiklal Marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ...

KANDIRA, KOCAELİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması

İstiklal Marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Haberler

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