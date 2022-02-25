Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı
AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması İstiklal Marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ...
KANDIRA, KOCAELİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması
İstiklal Marşının okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı.